Министерство обороны ФРГ изучает возможность возвращения к обязательной воинской службе по шведской модели. Об этом сообщил глава ведомства Борис Писториус в интервью газете Welt am Sonntag.

«Там [в Швеции] проводится осмотр всех молодых женщин и мужчин, но только отдельная часть из них в конечном итоге проходит действительную военную службу. Возможно ли что-то подобное у нас, является частью этих размышлений», — сказал министр. В то же время он подчеркнул, что «любая идея, однако, нуждается в получении политического большинства».

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего Бундесвер перешел на профессиональную армию. После своего назначения на пост министра обороны в январе текущего года Писториус назвал отмену призыва ошибкой, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки.