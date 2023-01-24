Секретные документы были найдены на прошлой неделе в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель (штат Индиана), их проверяет ФБР и отдел национальной безопасности Министерства юстиции. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Источники указали, что «около дюжины» документов нашел юрист бывшего вице-президента США в администрации Дональда Трампа и передал их ФБР.

При этом Пенс «неоднократно заявлял, что не обладает какими-либо секретными документами». (Газета.Ру)