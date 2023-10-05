Высокопоставленные представители России, США и Евросоюза провели секретные переговоры за несколько дней до военной операции Азербайджана в Карабахе. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений. По его словам, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле.

По словам источника издания, основной темой переговоров было оказание давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил т.н. блокировку Лачинского коридора и допустил «гуманитарный конвой» с топливом и продовольствием в Карабах.

По данным Politico, Россию на встрече представлял специальный посланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, США — старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз направил своего представителя в регионе Тойво Клаара.

Издание называет встречу редким контактом на высоком уровне между Москвой и странами Запада по теме безопасности – после начала войны России с Украиной такие связи были нарушены. В марте госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индии. Москва тогда заявила, что дипломаты пообщались на ходу и никаких переговоров не было.

Представитель ЕС в разговоре с Politico, комментируя контакт с российской стороной, отметил, что Брюсселю важно поддерживать каналы связи с соответствующими представителями Кремля, чтобы избежать недоразумений.

Представитель Госдепартамента не стал комментировать встречу, отметив, что она была частной дипломатической дискуссией. При этом один американский чиновник в разговоре с изданием сообщил, что Москва по-прежнему контролирует ситуацию в Карабахе, поэтому у Запада должна быть возможность работать с российской стороной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию Politico, сообщил, что контакты по Карабаху были. При этом, по словам Пескова, в статье много неточностей и речь в ней идёт не о тех переговорах, которые были на самом деле.