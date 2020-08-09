В день выборов президента Беларуси задерживают оппозиционеров

Голосование на президентских выборах в Беларуси сопровождается задержаниями оппозиционных активистов. На протяжении последних суток задержаны несколько сотрудников штаба Светланы Тихановской, сообщила в воскресенье, 9 августа, ее пресс-секретарь Анна Красулина изданию Tut.by.

По ее словам, к утру дня голосования задержаны начальник штаба Мария Мороз, доверенные лица Тихановской Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук. При этом Смоленчук получил 15 суток ареста. Соратник Тихановской в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, а Павел Мельковский в Гродно осужден на 5 суток, при этом изъят его автомобиль со 100 тысячами листовок, сообщила далее Красулина. Задержанного члена штаба Антона Сташевского доставили в Следственный комитет. Информации о том, что происходит с остальными задержанными, у штаба нет, добавила Красулина.