В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тысяч тонн

В Махачкале загорелся резервуар с мазутом объемом 5 тыс. т. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что в 12.50 мск в понедельник, 10 мая, спасатели получили сообщение о возгорании от диспетчера ведомственной пожарной части ООО «Дагнефтепродукт».

На место инцидента были направлены 14 единиц техники.

Согласно данным ГУ МЧС, речь идет о частичном срыве крыши резервуара. В настоящее время в обваловании (система заградительных сооружений — ред.) находятся еще три резервуара объемом по 5 тыс. т. Специалисты проводят работы по охлаждению резервуаров.

 

| 2021-05-10T17:01:57+04:00 10 мая 2021, 18:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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