Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане участника ячейки террористической организации ИГИЛ, причастного к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в котором погибли 39 человек. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, участник глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к преступлениям террористического характера. «Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. …В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле», — сообщили в ФСБ.

В ФСБ заявили, что в ходе обыска у Абдурахманова изъяли банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистскую литературу. В свою очередь, в пресс-службе СК сообщили, что Абдурахманову предъявлено обвинение в финансировании терроризма.