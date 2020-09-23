В Дагестане шесть осужденных сбежали из колонии

Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН.
Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки.
«По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования», — добавили в ведомстве.
Как сообщает со ссылкой на свои источники телеканал «360», сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства.