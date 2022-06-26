Полиция Чили конфисковала партию кокаина общим весом 419 кг на севере страны. Ориентировочная стоимость изъятого груза составляет более $11 млн, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Отмечается, что задержанный груз является самой крупной партией наркотиков, изъятых на территории республики в этом году. Кокаин перевозился на грузовом автомобиле из Боливии. По подозрению в организации сети наркотрафика задержаны гражданин Боливии и гражданин Колумбии. Еще один сообщник находится в розыске.