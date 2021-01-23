В Чили 15 человек заразились коронавирусом на дне рождения кошки

В Чили сразу 15 человек заразились коронавирусной инфекцией во время празднования дня рождения кошки. Это произошло в городе Вальпараисо, пишет в субботу, 23 января, газета Daily Mail.

На вечеринке в честь пушистой именинницы присутствовали десять человек. После праздника их тесты для диагностики коронавирусной инфекции показали положительный результат. Еще пять инфицированных – родственники хозяина кошки. Сообщается, что состояние некоторых заразившихся оценивается как тяжелое, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

По данным издания, нулевым пациентом мог оказаться хозяин кошки. При этом отмечается, что сама кошка коронавирусом не заражена.

Региональный секретарь местного министерства здравоохранения Франсиско Альварес раскритиковал безответственное поведение владельца кошки и его гостей. Он подчеркнул, что не может поверить в то, что люди продолжают массово собираться, несмотря на предупреждения властей (kp. ru)