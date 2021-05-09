В Черном море прошли совместные учения кораблей США и Украины

Корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. Об этом в воскресенье сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины флагман морской охраны Госпогранслужбы [Украины] встретил корабль береговой охраны США Hamilton», — говорится в сообщении на сайте погранслужбы.

Уточняется, что корабли совместно отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. «Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств», — перечисли пограничники цели визита американцев.

В Госпогранслужбе заявили, что за движением кораблей в Черном море наблюдал российский флот и нарушил международное морское право. Так, в сообщении говорится, что корабли РФ «опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей, не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности». Пограничники подчеркнули, что совместные учения на море продолжаются, а на 10 мая запланирован визит Hamilton в Одессу. (ТАСС)