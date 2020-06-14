В чем виноват адвокат Джавадов?

11 июня 2020 года президиум Коллегии адвокатов вынес предупреждение адвокату Джаваду Джавадову, об этом говорится в сообщении коллегии.

Причиной предупреждения является распространение сведений о задержанном в жилом массиве «Ени Ясамал» Кериме Сулейманлы.

«Человек по имени Керим Сулейманлы был задержан на основании соответствующей статьи Кодекса об административных проступках, а затем отпущен. Адвокат Джавад Джавадов на основе договора оказывает гражданину Сулейманлы правовую помощь.

9 июня Джавад Джавадов, словно журналист, взял интервью у Сулейманлы и распространил полученные сведения в социальных сетях, тем самым способствовал формированию ошибочного мнения у широкой общественности», — считает Коллегия адвокатов.

Действия Джавадова, уверены в Коллегии, противоречат закону «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и Положению о правилах поведения адвокатов.

Джавадов был приглашен в Президиум, где ему сделали предупреждение не выходить за рамки закона.

Напомним, что 7 июня жильцы дома по адресу: массив Ени Ясамал, ул. Дадаша Буньядзаде, 13, протестуя против задержания полицией жильца их дома, стали кричать с балконов и бросать мусор в полицейских.

8 июня с утра силы Полка быстрого реагирования провели спецоперацию в этом дворе, врывались в квартиры и насильно вытаскивали полуголых граждан на улицу. Таким образом, были задержаны несколько человек, в том числе подзащитный адвоката Джавада Джавадова Керим Сулейманлы.

Отметим, что во время интервью с Джавадом Джавадовым Керим Сулейманлы рассказал о пытках в полиции над задержанными.

В беседе с # член Коллегии адвокатов Эльчин Садыхов сказал, что Джавад Джавадов не допустил никаких правонарушений. «Я внимательно посмотрел это интервью в социальных сетях. Во время интервью Джавадов расспрашивает своего подзащитного о нанесенных ему увечьях. Это не запрещено законом. А адвокат может делать все, что не запрещено законом», — сказал Эльчин Садыхов.

«Джавадов не получал никаких предупреждений. С ним просто провели беседу», — сказал # член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев.

Как отметил Мухтар Мустафаев, он сам интервью Джавада Джавадова с Керимом Сулейманлы не смотрел. «Но по имеющимся у меня сведениям, во время интервью Джавад Джавадов заявил о том, что увечья на теле Керима Сулейманлы были нанесены ему полицейскими. Думаю, что адвокат не должен выступать с заявлениями от имени своего подзащитного. Откуда он знает, правду говорит Керим Сулейманлы или нет», — сказал Мухтар Мустафаев.

Мы попытались также узнать мнение самого Джавада Джавадова, но, к сожалению, адвокат отказался от комментариев.