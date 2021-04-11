В Чехии завершается действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса завершится в понедельник в Чехии, продлившись 188 дней, с этого дня власти приступают к постепенному смягчению социальных ограничений.

Режим ЧС, в условиях которого Чехия жила также прошлогодней весной во время первой волны пандемии, обеспечил властям возможность оперативного принятия в республике жестких мер, включая комендантский час с 21:00 до 05:00 и запрет передвижения жителей между административными районами страны. Эти причинившие гражданам наиболее значительные неудобства социальные ограничения перестанут действовать с отменой режима ЧС.

В Чехии с понедельника возобновятся занятия в начальных школах, а в детские сады вернутся воспитанники старших групп. В детских дошкольных и учебных учреждениях дважды в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца текущего учебного года, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.