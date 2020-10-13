В Чехии за сутки от коронавируса умерло наибольшее число человек

В Чехии за сутки от коронавируса умерли 54 человека, что стало наибольшим показателем с начала пандемии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Всего в стране заболели 125 328, выздоровели 58 417, погибли 1097 человек, 673 из которых — в сентябре-октябре.

С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации: закрылись школы и вузы, приостановили работу рестораны, людям запрещено собираться в группы больше шести человек, масочный режим распространился и на улицы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

| 2020-10-13T23:48:02+04:00 14 октября 2020, 01:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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