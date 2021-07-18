Жители двух сел в Либерецком крае на севере Чехии были вынуждены покинуть свои дома в связи с угрозой наводнений из-за резкого подъема уровня воды в местных реках и водоемах после ливней.

Об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение, передает ТАСС.

Эвакуация в селах Писечна и Добранов у города Ческа-Липа в Либерецком крае прошла ночью и ранним утром в воскресенье. Жителям помогали пожарные и спасатели. Свои дома были вынуждены покинуть более 40 человек. Вода из вышедших из берегов рек, ручьев и прудов затопила подвалы и первые этажи десятков домов.

Тревожная ситуация наблюдается в Устецком крае на северо-западе Чехии. В городе Дечин, через который протекает река Эльба, затоплено несколько улиц. Движение автотранспорта в городе ограничено.

Дечин является крупным железнодорожным узлом, через который осуществляется сообщение с германской федеральной землей Саксония. В данный момент оно прервано из-за затопления железнодорожных путей на германской стороне близ Дечина. Действует межграничное автобусное сообщение.

Кроме того, в разных районах Устецкого края затоплены несколько участков автодорог. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок. Между тем метеорологи прогнозируют возможность скорого прекращения ливней и снижения уровня воды в реках и водоемах на севере и северо-западе Чехии.