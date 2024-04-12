Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1143 см, превысив опасную отметку более чем на два метра. В городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация жителей из-за наводнения, сообщил днем в пятницу, 12 апреля, мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в городской администрации сообщили, что за сутки в Оренбурге затопило 361 дом и 995 приусадебных участков, были эвакуированы 88 человек, и сейчас в пунктах временного размещения находятся 165 пострадавших от паводка. Всего из-за наводнения в городе затопило 2687 домов, сообщили власти.

По прогнозам местного гидромедцентра, 12 апреля в Оренбурге ожидается пик наводнения. Предполагается, что через два дня уровень воды начнет постепенно спадать. (DW)