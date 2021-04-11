В Букингемском дворце рассказали о состоянии Елизаветы II после смерти мужа

Член британской королевской семьи принц Эндрю рассказал, как королева Елизавета II переживает уход из жизни супруга принца Филиппа. Об этом сообщает Sky News.

Сам принц также рассказал о своих переживаниях после смерти отца. По его словам, он старается поддерживать свою мать, которая «сейчас испытывает больше чувств, чем кто-либо еще».

«Она описала это как огромную пустоту, которая осталась в ее жизни», — сказал принц Эндрю.

Ранее стало известно, что Елизавета II надела траур.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем. (Газета.Ру)