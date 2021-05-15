«В будущем поймут, что безопасность не в установке каких-то постов»

Ситуация на госгранице Азербайджана и Армении вышла за пределы двух стран. США, Россия, Франция, Иран, Канада, ЕС уже сделали заявления по этому поводу. Армянская сторона пытается представить этот вопрос, как акт агрессии, а не как вопрос делимитации границ.

Комментируя данный инцидент #, политолог Тофиг Зульфугаров, сказал, что в советское время были специальные структуры в Институте Геодезии и картографии и в минобороны, которые этим делом занимались.

«Поэтому карты, которая имеет Армения, Азербайджан и Россия одни и те же. Сейчас техника настолько развита, что этот вопрос несложно решить. Нужна комиссия, которая поставит точку в этом вопросе. Армянская сторона находится в состоянии постоянной истерики, и поэтому они этот вопрос раздули до США, Франции, ОДКБ и СБ ООН. GPS есть у всех, и им объяснят, все как есть. Считаю, что западные страны сделали заявления, не разобравшись детально в ситуации», — считает он.

По мнению же политолога Зардушта Ализаде, лидеры западных стран кроме заявлений не могут ничего сделать и повлиять на ситуацию.

«Что, Байден отправит армию против Азербайджана? Как это вообще возможно? Поэтому заявление западных стран – это заявление и ничего больше. Может помочь военным путем им только Россия, а ей это нужно? Если бы России это нужно было бы, то она защищала бы во время 44-дневной войны. России нужно, чтобы Армения знала свое место, когда Пашинян говорил о равносубъектности Армении и России, он нанес страшное оскорбление Путину», — считает аналитик.

Ализаде добавил, что для Кремля, за исключением Прибалтики, все постсоветские страны не имеют никакой субъектности.

«Эти страны должны находиться в зоне влияния Кремля, а кто из них не слушается, получает по шее как Грузия, Украина, Армения, Молдова, мы получили в 90-х. Ситуация на границе, по моему мнению, не только инициатива Азербайджана, это инициатива и России. Все эти акции влияют на внутриполитическую ситуацию в Армении и общественные настроения. Но я не знаю, это будет работать для усиления Пашиняна или для ослабления, это мы поймем по результатам обострения», — полагает он.

Ализаде также добавил, что для Азербайджана вопрос делимитации не горит, потому что он решается в двухстороннем порядке.

«Когда два государства, начинают решать такие вопросы создается комиссия. Стороны договариваются, потому что этот вопрос переговоров, а не силового решения. Но это возможно после выборов в Армении, когда придет новая власть и объяснит, что «великая Армения» — это миф и нужно думать о республике Армения. Только потом начнутся уже детальные переговоры. Но Азербайджан без всего этого по своим картам устанавливает те границы, которые считает правильными, а армяне, не привыкшие к такому, начинают кричать и выть о том, что на их «исторические земли вошли»», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, этот вопрос и выеденного яйца не стоит.

«Рано или поздно, демаркация произойдет, а потом в далеком будущем армяне поймут, что безопасность не в установке каких-то постов, а в том, что ты сдружился со своим соседом. Есть пример Европы, где нет войны. Нужно просто набраться терпения и ждать, чтобы этот клубок был решен», — резюмировал он.