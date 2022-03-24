В столице Бельгии, Брюсселе стартовал внеочередной саммит глав государств и правительств стран-участниц НАТО, сообщает Агентство Анадолу.

На встрече принимают участие лидеры 30 стран-союзников НАТО.

Главная тема повестки встречи- последствия атаки России на Украину.

В рамках саммита будет дана оценка долгосрочной позиции НАТО в Восточной Европе.

Главы государств и правительств начали проводить двусторонние встречи в Брюсселе со вчерашнего вечера.

Ожидается, что по завершению саммита некоторые лидеры продолжат двусторонние встречи в штаб-квартире НАТО.

Глава турецкого государства уже встретился перед саммитом с французским коллегой Эммануэелем Макроном. Дипломатический трафик главы турецкого государства продолжится и после саммита.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите будут приняты решения по Украине, а также согласованы меры по увеличению сдерживающей силы Альянса.

Завтра на саммите будет принято еще больше решений, следует пересмотреть концепцию сдерживания НАТО, сказал Столтенберг.

НАТО увеличит контингент на восточном фланге на суше, в воздухе и на море, отметил он.

По словам Столтенберга, на первом этапе в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии будет размещено больше военных.