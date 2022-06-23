В Брюсселе начал свою работу двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.

Как сообщает УНИАН, в рамках саммита будут обсуждаться такие вопросы, как вторжение России в Украину, глобальный кризис продовольственной безопасности и обращение Грузии, Украины и Молдовы о предоставлении этим странам статуса кандидата в ЕС.

Лидеры ЕС также обсудят продолжение экономической, военной, политической и гуманитарной поддержки Украины. В рамках саммита сегодня ожидается предоставление статуса кандидата Украине и Молдове.