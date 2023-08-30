В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что власти Соединенного Королевства запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что максимальный срок за ввоз, производство, хранение и продажу подобного типа ножей будет увеличен с полугода до двух лет. Полицейские получат право изымать и уничтожать их, даже если их обнаружат на частной территории, если будут основания полагать, что оружие использовалось при совершении серьезного преступления.