В Британии за сутки выявлено более всего случаев заражения коронавирусом с начала июня

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1 715, что стало самым большим показателем с 4 июня и третьим самым большим значением за все лето. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации.

Накануне сообщалось о 1 108 случаях передачи инфекции, в пятницу — 1 276, в четверг — 1 522. Отметка же в тысячу случаев заражения превышена в 18-й раз за последние 22 дня.

Одновременно было сообщено об одном летальном исходе. Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 334 467, а число смертей — 41 499.