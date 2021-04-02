В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», — сообщается в отчете регулятора.

В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о «других тромбозах». Всего в Соединенном Королевстве, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 миллиона жителей.(РИА Новости)