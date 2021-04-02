В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

За все время применения в стране вакцины от компании AstraZeneca и Оксфордского университета зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.
«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», — сообщается в отчете регулятора.
В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о «других тромбозах». Всего в Соединенном Королевстве, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 миллиона жителей.(РИА Новости)
| 2021-04-02T11:22:08+04:00 2 апреля 2021, 13:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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