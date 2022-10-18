Россия продолжила атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 18 октября и утром. Под удары ракет и иранских дронов-камикадзе Shahed-136 попали шесть крупных городов, включая Киев.

По данным агентства «УНИАН», три ракеты прилетели по левому берегу Киева. Удары пришлись по объектам критической инфраструктуры в Деснянском районе. В результате, как пишет «Би-би-си», район, в котором проживают порядка 300 тыс. человек, остался не только без света, но и без воды. Также об обстрелах сообщил мэр примыкающего к Киеву города Бровары.

Удары были нанесены и по Харькову. «Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – сообщил мэр города Игорь Терехов. После этого харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов.

В городе Днепр в результате взрыва утром серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, передает УНИАН. По словам главы обладминистрации Валентина Резниченко, на месте начался пожар и зафиксированы разрушения. Без электричества остались два района Днепра – Синельниково и Васильковки. Также обесточена одна из насосных станций «Днепроводоканала», на левом берегу Днепра перебои с водой. Очевидцы публикуют кадры пожара на Приднепровской ТЭС.

Житомир после двух «прилетов» с утра по объекту энергообеспечения остался без света и воды. «Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды», – написал житомирский мэр Сергей Сухомлин.

В Кривом Роге прогремели взрывы. Никопольский район обстреляли из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерией. Также Николаев был обстрелян ракетами С-300. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, есть попадания в двухэтажное здание, под завалами которого нашли тело мужчины.

Россия перешла к массированным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября после взрыва Крымского моста и назначения генерала Сергей Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции.

Ракетные обстрелы Украины Минобороны Британии связывает с военными неудачами России на поле боя, где российской армии приходится отступать и сдавать территории. «Поскольку с августа Россия терпела неудачи на поле боя, она демонстрирует большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам», – пишет ведомство.

Россия сконцентрировалась на поражении гражданских целей вместо того, чтобы атаковать законные военные цели и объекты в районе фронта, отмечают эксперты Института изучения войны (ISW). Это согласуется с «более широкой схемой действий российских сил», которые теперь отдают предпочтение «психологическому террору в Украине, а не достижению ощутимых результатов на поле боя», – заключают эксперты.