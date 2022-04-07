Злоумышленники украли в Великобритании дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark Военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает The Sun.

Материальный ущерб в результате кражи оценивается свыше 326 тыс. долларов.

Выяснилось, топливо украли с военно-морской базы Devonport, находящейся в городе Плимут.

Данное топливо требовалось для заправки генераторов военного десантного корабля Британии.

Предположительно, власти Великобритании уже начали расследование из-за столь масштабной кражи. Преступление привело к тому, что жизненно важная часть обороны Британии осталась без необходимого топлива.

Проверки начались на высшем уровне, пока не установлено, кто причастен к преступным действиям.