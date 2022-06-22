В Великобритании объявлен режим чрезвычайного положения национального масштаба (national incident) из-за обнаруженных следов полиомиелита на лондонском заводе по очистке сточных вод, передает The Guardian со ссылкой на пресс-релиз национального Агентства по здравоохранению.

Специалисты отметили, что в образцах, полученных с февраля по май текущего года, обнаружены следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2). Обнаруженные экземпляры оказались близкородственными.

В агентстве подчеркнули, что жители Лондона в основной своей массе (90%) вакцинированы, а последний случай заражения инфекцией зафиксирован в 1984 году. Однако там рекомендовали привиться тем людям, которые по тем или иным причинам этого не делали. В организации также напомнили, что в 2000 году в Великобритании заявляли о полной победе над полиомиелитом, в 2004-м в стране прекратили вакцинировать посредством пероральных полиомиелитных препаратов.

Обычно местным специалистам удавалось обнаруживать от одного до трех случаев вируса в год, но образцы были связаны с вакцинами вируса полиомиелита, поскольку пациент, получавший пероральный препарат за рубежом, некоторое время оставлял следы вакцинного полиовируса.