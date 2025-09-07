Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за приближения урагана «Кико», сообщает ABC News.

Исполняющая обязанности губернатора штата Сильвия Люк сообщила, что сильный ветер, ливни и усиление волн ожидаются в понедельник, 8 сентября.

При этом отмечается, что в субботу, 6 сентября, «Кико», движущийся через Тихий океан, ослабел до 3-й категории. Ожидается, что он продолжит слабеть в ближайшие двое суток, продолжая двигаться на северо-запад.

По прогнозам синоптиков, «Кико» пройдет достаточно далеко к северу от Гавайев, ослабев до тропического шторма.

Тем не менее, основной угрозой от урагана остаются высокие волны.