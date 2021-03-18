В Британии объяснили наращивание своего ядерного потенциала

Решение о наращивании ядерного потенциала Великобритании связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом заявил японскому телеканалу NHK глава британского МИД Доминик Рааб.

«Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне», — приводит его слова в четверг японское общественное телевидение. Рааб, приведя в качестве примера Иран, КНДР и Россию, подчеркнул, что Великобритания «не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями».