В Бразилии за сутки выявлено 42,7 тыс. больных коронавирусм

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 42 725, до 1 188 631. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду вечером данные официальной статистики бразильского Минздрава, передает ТАСС.

Это второй по величине показатель после зафиксированного 19 июня, когда был выявлен 54 771 случай заражения. Во вторник было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев. Согласно обновленной сводке, более половины инфицированных — 649 908 — уже выздоровели. За минувшие сутки зарегистрировано 1 185 летальных исходов. В общей сложности из-за коронавируса умерли 53 830 человек.