Министерство нефти Ирака планирует в ближайшие месяцы сократить экспорт нефти до 3,3 тыс. баррелей в сутки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство нефти Ирака подтверждает свою приверженность принципам добровольного сокращения нефтедобычи <…> и выступило с инициативой снизить показатели нефтяного экспорта до отметки в 3,3 тыс. баррелей в сутки в ближайшие несколько месяцев», — говорится в документе. В иракском ведомстве также отметили, что этот шаг связан с «публикуемыми докладами о добыче нефти в Иракском Курдистане, объемы которой не были согласованы с правительством в Багдаде», и со стремлением «нивелировать рост уровня нефтедобычи, который был зафиксирован в Ираке в январе и феврале» 2024 года.