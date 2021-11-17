В боях на границе с Арменией погибли 7 военнослужащих Азербайджана, 10 получили ранения, сообщили в Минобороны.

Шехидами стали военнослужащие Азербайджанской Армии:

— лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;

— прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;

— военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;

— солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;

— солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;

— солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;

— солдат Халилов Мурад Галиб оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехидов.

Аллах ряхмят элясин!

10 наших военнослужащих получили ранения в боях.

С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.

Провокация и военная авантюра, совершенные Арменией на государственной границе, потерпели полный крах.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики продолжают нести службу на суверенных территориях нашей страны.

Ответственность за напряженность и конфликт, возникшие в результате армянской провокации, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.