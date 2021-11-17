В боях на границе с Арменией погибли 7 военнослужащих Азербайджана, 10 получили ранения, сообщили в Минобороны.
Шехидами стали военнослужащие Азербайджанской Армии:
— лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;
— прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;
— военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;
— солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;
— солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;
— солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;
— солдат Халилов Мурад Галиб оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехидов.
Аллах ряхмят элясин!
10 наших военнослужащих получили ранения в боях.
С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.
Провокация и военная авантюра, совершенные Арменией на государственной границе, потерпели полный крах.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
Вооруженные силы Азербайджанской Республики продолжают нести службу на суверенных территориях нашей страны.
Ответственность за напряженность и конфликт, возникшие в результате армянской провокации, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.