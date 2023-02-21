В столицы Боснии и Герцеговины Сараево пройдет международная конференция в память о 31-й годовщине геноцида, сотворенного армянскими вооруженными формированиями в азербайджанском городе Ходжалы в Карабахе.

Как сообщает #, в мероприятии, запланированном на 23 февраля, примут участие депутаты от Азербайджана, Боснии и Герцеговины, представители правительства этой страны, аккредитованного в этой стране дипломатического корпуса, НПО, СМИ и молодежных организаций.

На международной конференции будут представлены доклады, чтобы еще раз довести до мировой общественности азербайджанские реалии, информацию о Ходжалинском геноциде, совершенном армянскими вооруженными силами против азербайджанского населения, представлены документы и материалы о произошедшей трагедии.

После конференции в “Парке Дружбы”, капитально отремонтированном по инициативе Фонда Гейдара Алиева и финансовой поддержке Азербайджанского государства, участники посетят мемориальный комплекс в память о жертвах Ходжалинского геноцида, возложат венок к памятнику и почтят память жертв трагедии.