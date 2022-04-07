Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Бородянке еще больше жертв российских оккупантов, чем в Буче.
Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Бородянке достали 26 тел погибших мирных жителей.
«Самый разрушенный город Киевщины: по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, «Ураганами» и «Смерчами». Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, вдоль дороги — сожжена транспортная зарядная машина «Смерча», а под ней ракета, которая летит до 90 километров и несет смерть и руины», — отметила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, сейчас количество жертв среди гражданского населения будет трудно предсказать.