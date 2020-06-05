В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

«Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 1 июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, в течение 14 дней не было выявлено новых случаев заражения, поэтому со 2 июня уровень эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого.