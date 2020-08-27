В Боливии из-за коронавируса запретили привлекать в избиркомы людей старше 50 лет

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии разрешил включать в участковые избирательные комиссии, которые будут работать на всеобщих выборах 18 октября, только лиц от 18 до 50 лет из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствует «Протокол по обеспечению санитарной безопасности на всеобщих выборах — 2020», опубликованный в среду на сайте государственного органа, занимающегося проведением голосований.

Документ состоит из семи пунктов, среди которых требование о том, чтобы «случайный выбор членов избирательных комиссий проходил среди граждан от 18 до 50 лет».

Время работы избирательных участков продлено на один час. При этом голосование будет организовано в две смены — с 08:00 до 12:30 будут допускаться граждане, номер удостоверения личности которых заканчивается на числа от 0 до 4, а с 12:30 до 17:00 — с 5 до 9. Избиратели должны будут заходить на участки в масках.

ВИС также запретил магазинам в радиусе 100 м от избирательных участков работать в день голосования «для избежания скопления людей».(ТАСС)