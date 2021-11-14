Избирательные участки в Болгарии, где 14 ноября одновременно прошли парламентские и президентские выборы, закрылись в 20:00 по местному времени.

Голосование прошло спокойно, о каких-либо серьезных эксцессах на избирательных участках не сообщалось. Вместе с тем, в день выборов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) было подано несколько десятков жалоб и сообщений о нарушениях, большая часть которых связана с социальными сетями.

Кроме того, партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) подала жалобу на одного из лидеров партии «Продолжаем перемены» Кирила Петкова, который, по мнению ГЕРБ, нарушил запрет на агитацию в выборный день, заявив на выходе с избирательного участка, что проголосовал за «продолжение перемен».