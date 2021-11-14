Избирательные участки в Болгарии, где 14 ноября одновременно прошли парламентские и президентские выборы, закрылись в 20:00 по местному времени.
Голосование прошло спокойно, о каких-либо серьезных эксцессах на избирательных участках не сообщалось. Вместе с тем, в день выборов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) было подано несколько десятков жалоб и сообщений о нарушениях, большая часть которых связана с социальными сетями.
Кроме того, партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) подала жалобу на одного из лидеров партии «Продолжаем перемены» Кирила Петкова, который, по мнению ГЕРБ, нарушил запрет на агитацию в выборный день, заявив на выходе с избирательного участка, что проголосовал за «продолжение перемен».
В эфире телеканала NOVA заместитель председателя ЦИК Росица Матева сказала, что эта жалоба будет рассмотрена и, в случае подтверждения нарушения законодательства, Петков будет обязан выплатить штраф.
После завершения работы участков избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, по завершении которого данные должны быть переданы в ЦИК.
Согласно регламенту, ЦИК должна объявить имя избранного президента и вице-президента Болгарии не позднее 48 часов после окончания голосования, тогда данные о распределении депутатских мандатов между партиями и коалициями должны быть обнародованы не позднее четырех суток после дня выборов.