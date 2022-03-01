На внеочередном заседании правительства Болгарии Совет министров отправил в отставку министра обороны Стефана Янева. Это было сделано по представлению премьера Кирила Петкова. Одновременно правительство проголосовало за размещение в Болгарии войск других стран НАТО.

Именно против этого Янев, известный своими симпатиями к Болгарской социалистической партии – наследнице коммунистов, выступил в январе, когда Москва потребовала вывода всех войск альянса из стран-членов НАТО по состоянию на 1997 год. Тогда он предложил обеспечивать защиту страны национальными вооруженными силами, что вызвало шквал критики в его адрес со стороны проевропейских политиков и общественности в Болгарии. Затем Янев предложил не называть вторжение российских войск в Украину войной, поскольку этого термина избегает сам Путин. Министр обороны не может использовать слово «операция» вместо слова «война», заявил глава кабинета. «Операцию» нельзя назвать операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты, подчеркнул Петков.

Болгарское правительство приняло решение направить в Украину гуманитарную и военно-логистическую помощь «на уровне ЕС и НАТО», сообщает его пресс-служба.