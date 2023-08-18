Действия России могут привести к столкновению с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку она постоянно пытается расширить зону своего контроля.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.
«Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе расширяя зону своего контроля», — подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, а главное условие для этого — полное восстановление ее территориальной целостности.
При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает всерьез заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну за 24 часа.