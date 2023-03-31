Египет и Сирия ведут подготовку к встрече президентов двух стран Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада, которая должна состояться в ближайшее время в Каире. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al-Hadath.

По его информации, египетская и сирийская стороны ведут подготовку к встрече лидеров двух стран, которая должна пройти в Каире в ближайшее время. Как указывает Al-Hadath, делегация Египта отправится в Дамаск «для организации встречи двух президентов после Праздника разговения (Ид аль-Фитр)», который наступает после месяца Рамазан. Священный для мусульман месяц Рамазан в нынешнем году продлится до 21 апреля.

Кроме того, по имеющимся данным, представители Египта во время пребывания в Дамаске обсудят «более широкое сотрудничество между двумя странами в области безопасности и, в частности, в сфере борьбы с терроризмом». Также будут рассмотрены вопросы «участия египетских компаний в восстановлении Сирии в предстоящий период».

Ранее сообщалось, что в субботу в Каир прибудет министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад. Глава сирийского МИД впервые посетит столицу Египта с весны 2011 года, когда в Сирии начался вооруженный конфликт между официальными властями в Дамаске и непримиримой оппозицией. (ТАСС)

