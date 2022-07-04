Строительство и совместное использование водных узлов, электростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» — важные вопросы, стоящие на повестке дня между двумя странами».

Как сообщает АПА, об этом Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Амиром Хусейном Абдуллахияном.

Министр отметил, что технические показатели по первому мосту уже согласованы в рамках проекта, который соединит Восточный Зангезур и Нахчыван, и в ближайшее время начнется его строительство.

На пресс-конференции Дж.Байрамов сказал, что у него была очень интересная и полезная встреча с иранским коллегой.

«Считаю, что на данном этапе очень важны визиты для еще большего развития добрососедских и дружеских отношений между нашими странами, основанных на исторических, культурных и религиозных связях. На встрече мы обсудили развитие двусторонних отношений, сотрудничество на международных площадках, а также развитие экономических связей», — отметил министр.

Дж. Байрамов отметил, что в 2021 году объем экономического сотрудничества двух стран вырос на 30% по сравнению с 2020 годом.

Напомним, Джейхун Байрамов в рамках визита в Тегеран также встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.

Также запланирована его встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.