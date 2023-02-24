24 февраля текущего года в недавно открытой Азербайджанской воскресной школе в Бишкеке Союзом прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии было проведено мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры, посол Лятиф Гандилов, директор государственного предприятия «Кыргызтест» Батма Болоталиева, глава Комиссии по национальному языку при Президенте Жылдыз Орозбекова.

Участники минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида и ознакомились с фотовыставкой, посвященной трагедии.

Выступивший на мероприятии посол Лятиф Гандилов дал участникам обширную информацию о Ходжалинском геноциде и рассказал о причинах этого события.

Он отметил, что главной особенностью Ходжалинского геноцида является то, что это была серьезно продуманная и подготовленная армянами операция против безоружных и беспомощных азербайджанцев. Потому что не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. В этом геноциде принимали непосредственное участие бывшие президенты Армении Серж Саргсян, Роберт Кочарян, бывший министр обороны Сейран Оганян и лидер армянского национализма Зорий Балаян. Наша страна и народ уже обратились в международные суды, в этом направлении ведется серьезная работа. Наша главная обязанность – не забывать о жертвах геноцида. В противном случае мы можем снова столкнуться с такими трагедиями.

В своем выступлении посол отметил, что азербайджанский народ и его руководство готовы заключить мирный договор с Арменией, но Армения под разными предлогами отказывется от подписания, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно рассказал о мерах, принятых против этих актов.

На мероприятии выступили президент Федерации гимнастики Кыргызстана Асад Асадов, член Комиссии по амнистии при Президенте КР, заслуженный юрист Айдын Алафердов, глава Комиссии по национальному языку при Президенте Жылдыз Орозбекова, которые в своих выступлениях выразили протест зверствам, совершенным Арменией, отметили важность усиления Организации тюркских государств.

В завершение Посол Л.Гандилов выразил благодарность главе Союза прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии Хансивару Бахшалиеву за организацию данного мероприятия.

Отметим, что в газете Кыргызстана «Вечерний Бишкек» в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида была опубликована статья посла Латифа Гандилова «В Азербайджане и других странах чтут памяти жертв Ходжалы».