На филологическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ) состоялся «круглый стол» на тему: «Проблемы нашего родного языка в Южном Азербайджане», посвященный 21 февраля – Международному дню родного языка.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев говорил о языковом ландшафте современного мира, пути развития азербайджанского языка, его региональном статусе и судьбе как национального и государственного языка. По мнению ректора, азербайджанский язык достаточно силен против иноземных влияний, констатировано развитие родного языка, осуществляемое после восстановления государственной независимости. Эльчин Бабаев подчеркнул, что азербайджанский язык – очень богатый язык, занимающий уникальное место в семье тюркских языков, и имеет глубокие корни и большие традиции: «Азербайджанский язык стал величайшей национальной ценностью нашего народа, основой солидарности азербайджанцев мира, одним из символов нашей независимости». Коснувшись речи Президента Ильхама Алиева на конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», ректор подчеркнул, что масштабы заботы государства о родном языке уже вышли за пределы Азербайджана. Президент страны акцентирует внимание на вопросе родного языка всех азербайджанцев мира и выражает обеспокоенность по этому поводу.

Затем на «круглом столе» с докладом «Южный Азербайджан: литературный язык, диалект койне или гибридный язык» выступил профессор кафедры тюркологии Магеррам Мамедли. Также высказались заведующий кафедрой общего языкознания БГУ, академик Низами Джафаров и модератор мероприятия – заместитель декана филологического факультета Анар Фараджов.