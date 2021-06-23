В Берлине в среду завершилась вторая международная конференция по Ливии, сообщает Анадолу.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что в конференции приняли участие представители 16 стран и четырех международных организаций.
По его словам, Вторая Берлинская конференция по Ливии прошла успешно.
Наиболее важными пунктами повестки дня конференции были выборы, которые должны пройти в Ливии в декабре, а также вывод из страны иностранных боевиков.
По окончании конференции была принята итоговая декларация, состоящая из 58 пунктов.
В декларации, в числе прочего, содержится призыв к реализации необходимых конституционных и правовых норм с тем, чтобы выборы в стране состоялись 24 декабря, как и планируется.
Во второй Берлинской конференции приняли участие глава Президентского совета Ливии Мохаммед аль-Менфи, премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе, специальный посланник ООН в Ливии Ян Кубиш и главы МИД стран, вовлеченных в процесс урегулирования конфликта в Ливии. Турция представлена министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Обсуждения проходили под эгидой ООН и Германии.
Первая Берлинская конференция, созванная с целью поиска путей политического урегулирования в Ливии, состоялась 19 января 2020 года.