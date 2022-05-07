Берлинская полиция расследует инцидент, произошедший накануне в жилом доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей. Как сообщило в пятницу, 6 мая, издание Berliner Zeitung, в световой шахте здания был обнаружен подозрительный предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством. Его исследование экспертами продолжается.

Сотрудники полиции были вызваны из-за брошенной в здание бутылки. После чего в доме был проведен обыск, в результате которого и была обнаружена подозрительная находка. «Представляла ли она опасность или нет, или это просто была чья-то злая шутка, мы пока сказать не можем», — заявил журналистам по горячим следам представитель полиции Тило Кальбитц. Он также не ответил на вопрос: могло ли произошедшее быть связанным с агрессивной войной России против Украины.

В совместном пресс-релизе берлинской полиции и прокуратуры сообщается, что находка предположительно являлась зажигательным устройством. Окончательный вывод о ее реальной опасности и мотивах произошедшего будет сделан полицией и прокуратурой после тщательного расследования.