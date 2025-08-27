По возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ АР) уголовному делу наложен арест на криптовалюту, являющуюся предметом преступления, совершенного организованной группой.

Данное решение было принято Сабаильским районным судом города Баку.

В материалах следствия отмечается, что согласно статье 99-1 Уголовного кодекса (УК) АР, специальная конфискация как мера уголовно-правового характера предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в пользу государства инструментов и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путем.

В соответствии со статьей 1.1 закона АР «О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», под соответствующим имуществом понимаются любые денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, включая виртуальные активы, полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, предусмотренных УК АР.

Согласно тому же закону, виртуальный актив определяется как цифровое выражение стоимости, существующее в системе обращения виртуальных активов и выступающее в качестве средства обмена для платежных или инвестиционных целей.

В соответствии с вышеизложенным, в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ в отношении арестованного Б.Г.Р. и других лиц, для обеспечения специальной конфискации было принято решение о наложении ареста на принадлежащую им криптовалюту, выявленную как предмет преступления. Решение направлено для исполнения международным поставщикам услуг виртуальных активов.