Суд в Париже заочно приговорил трёх высокопоставленных сирийских чиновников к пожизненному заключению за соучастие в военных преступлениях во время гражданской войны в Сирии.

Это первый такой приговор в Европе и знаковое дело против режима президента Сирии Башара Асада в тот момент, когда он пытается вернуть себе международный авторитет, отмечает Associated Press.

Бывшие начальники сирийской разведки – Али Мамлюк, Джамиль Хассан и Абдель Салам Махмуд – были осуждены за пытки и убийства двух французов сирийского происхождения. Маззен Даббах и его сын Патрик были арестованы в Дамаске после разгона антиправительственных демонстраций в 2013 году, после чего пропали.

Расследование их исчезновения началось в 2015 году, когда брат Маззена – Обейда Даббах – дал показания следователям, уже изучающим военные преступления в Сирии. Международные ордера на арест обвиняемых выдавались с 2018 года, но безрезультатно: Франция и Сирия не имеют договора об экстрадиции.

Изучив материалы дела, судьи сочли, что «в достаточной мере установлено», что Маззен и Патрик Даббахи, «как и тысячи задержанных сотрудниками сирийской разведки, подверглись пыткам такой интенсивности, что умерли». При этом отмечалось, что Даббахи не участвовали в протестах.

Адвокат семьи Клеманс Бектар назвала приговор «первым признанием во Франции преступлений сирийского режима против человечности».

«Это послание надежды для всех сирийских жертв, которые ждут справедливости. Это послание, которое должно быть адресовано государствам, чтобы они не нормализовали отношения с режимом Башара Асада», – сказала Бектар. (svoboda.org)