Больницы Берлина с 1 июня перестанут специально выделять койки под больных с коронавирусом в связи с снижением случаев заражений.
Как сообщила агентству ДПА сенатор по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи, срок действия соответствующего распоряжения истекает 31 мая, и его продление не планируется. По её словам, Берлин никогда не сталкивался с чрезмерным числом госпитализаций.
Как сообщается, соответствии с распоряжением, больницы должны были оставлять 20% коек в отделениях реанимации под пациентов с коронавирусом.(РИА Новости)