Больницы Берлина с 1 июня перестанут специально выделять койки под больных с коронавирусом в связи с снижением случаев заражений.

Как сообщила агентству ДПА сенатор по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи, срок действия соответствующего распоряжения истекает 31 мая, и его продление не планируется. По её словам, Берлин никогда не сталкивался с чрезмерным числом госпитализаций.