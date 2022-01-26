Вопрос о поставках оружия на Украину должен решаться в рамках НАТО, заявил на брифинге в Берлине министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Вопрос о поставках оружия на Украину решается в рамках натовского партнерства, и это правильный путь для того, чтобы сделать это сейчас», — сказал Хабек, отвечая на соответствующий вопрос СМИ. Ранее на брифинге представитель минобороны ФРГ заявил, что позиция германского правительства по вопросу о предоставлении оружия Украине остается неизменной.

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине.