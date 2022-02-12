Полная реализация Минских договоренностей станет ключом к решению разногласий между Россией и НАТО. Об этом 11 февраля заявил бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг.

Нормандский формат играет в этом вопросе решающую роль, а Минские соглашения должны выполнять как Россия, так и Украина, добавил он.

С реализацией Минских соглашений, которым 12 февраля исполняется семь лет, согласились тогда президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко, напомнил Юнг.

«Когда это произойдет, я уверен, мы придем к мирному и разумному решению», — цитирует его Риа Новости».

11 февраля представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил, что Киев делает всё, чтобы заматывать любые договоренности. По его словам, работа ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе фактически заблокированы .

В тот же день глава минобороны Великобритании ен Уоллес рассказал, что на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу обсуждалась текущая ситуация вокруг Украины, стороны указали на важность соблюдения Минских соглашений.

10 февраля в Берлине прошли переговоры «нормандской четверки» в лице представителей России, Германии, Украины и Франции. Этот раунд дипломатических решений украинского кризиса стал очередной попыткой сторон договориться. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал берлинский раунд переговоров безрезультатным, хотя в январе возлагал на него большие надежды (iz.ru)