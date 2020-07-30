В Беларуси подозревают задержанных граждан РФ в подготовке теракта

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные в Минске 32 гражданина России подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Беларуси сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.