Украинские войска достигли значительного прогресса на Запорожском направлении за последние трое суток.

Об этом во время разговора с журналистами заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Guardian. «Соединенные Штаты отмечают заметный прогресс украинских войск на юге в районе Запорожской области за последние 72 часа», — говорится в сообщении.

В то же время Кирби сказал, что сейчас не может подтвердить заявление России о постановке на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», обладающих ядерным потенциалом. (unian.net)